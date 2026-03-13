الرئيس الصربي يحذر من حرب جديدة في أوروبا

شفق نيوز- بلغراد

حذر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، يوم الخميس، من احتمال تعرض بلاده لهجوم، يقف وراءه التعاون العسكري بين كرواتيا وألبانيا وكوسوفو، مشيرا إلى أن صربيا "مستعدة".

وأوضح فوتشيتش، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية (RTS)، أن بلاده تتابع التطورات المرتبطة بالتعاون الدفاعي بين الدول الثلاث، مضيفا: "إنهم ينتظرون لحظة مواتية، ونحن نستعد لهجومهم".

وجاءت تصريحات الرئيس الصربي في إشارة إلى إعلان ثلاثي للتعاون الدفاعي وقعته كرواتيا وألبانيا وكوسوفو في العاصمة الألبانية تيرانا في 18 آذار/مارس 2025، ويهدف إلى تعزيز التعاون الأمني والتكامل العسكري بين الدول الثلاث.

وأشار فوتشيتش إلى أن صربيا تمتلك منظومات تسليح متطورة، من بينها صواريخ فرط صوتية صينية من نوع جو-أرض يصل مداها إلى نحو 400 كيلومتر، واصفاً إياها بأنها من بين أكثر أنظمة الأسلحة تقدما.

كما أكد أن بلاده تحافظ على علاقات جيدة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع استمرارها في اتباع سياسة الحياد العسكري.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع كرواتيا، اتهم فوتشيتش زغرب بمحاولة تقويض صربيا خلال العام ونصف العام الماضيين، إضافة إلى التدخل في شؤونها الداخلية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول السياسات الأمنية والدفاعية في منطقة البلقان، وسط تسارع وتيرة التحديث العسكري واستمرار التوترات السياسية بين عدد من دول المنطقة.