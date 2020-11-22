الرئيس السوري يسمي المقداد وزيراً للخارجية والجعفري نائباً له

شفق نيوز/ قرر الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الأحد، تسمية فيصل المقداد وزيراً للخارجية خلفاً للوزير الراحل وليد المعلم.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن "الأسد أصدر ثلاثة مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين وبشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك".

وكان التلفزيون الرسمي السوري أعلن، الاثنين (16 تشرين الثاني الجاري)، وفاة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عاماً.