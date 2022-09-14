الرئيس الروسي ينجو من محاولة اغتيال فاشلة  

شفق نيوز/ أفادت صحف ومواقع اخبارية، بوقوع محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحة أنه قد نجا منها.

وكشفت مصادر أن محاولة الاغتيال الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نُفذت من خلال الهجوم على سيارته الرئاسية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية فقد نجا الرئيس الروسي بوتين من محاولة اغتيال استهدفت سيارته الرئاسية، مشيرة الى انفجار دراجة نارية بالقرب من موكبه .

كما ذكرت صحف تركية، أن محاولة اغتيال بوتين كانت قبل اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، وقالت "نظرا لأنهم خاطروا بالتخطيط لمحاولة اغتيال لبوتين ، فهذا يعني أنه من المتوقع اتخاذ خطوات كبيرة من الاجتماع ، لذلك خططوا لقتل بوتين".

وفي وقت سابق، أكد تقرير صحفي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجا من خمس محاولات اغتيال، وقد أصبح في الوقت الحالي قلقا جدا على حياته لدرجة أنه يحيط نفسه دائما بنخبة من أفضل القناصين.

ووقتها قال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن بوتين نجا من محاولة اغتيال في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بودانوف لصحيفة "برافدا" الأوكرانية إن "بوتين تعرض لمحاولة الاغتيال الفاشلة من قبل أفراد من منطقة القوقاز قبل حوالي شهرين. لم يتم الإعلان عن هذا الحدث، لكنه وقع".