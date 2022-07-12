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الرئيس الروسي يزور إيران الأسبوع المقبل

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-12T07:16:58+0000
الرئيس الروسي يزور إيران الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي محمد رضا بور إبراهيمي، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" سيزور طهران الأسبوع المقبل.

وقال بور إبراهيمي الذي زار موسكو بصحبة محافظ البنك المركزي الإيراني في تصريح للوكالة الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن الرئيس الروسي سيزور طهران في الأسبوع المقبل.

وأكد أن روسيا جادة في توسيع علاقاتها الاقتصادية مع إيران وأن التخطيط لهذا الهدف سيكون على رأس جدول أعمال بوتين في لقائه بقيادات إيران.

وأضاف أن الحظر الأمريكي والأوروبي على روسيا تسبب بتشديد الاهتمام الروسي للتعامل الاقتصادي والتجاري مع إيران.

وأوضح بور إبراهيمي أنه بعد زيارة رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي الأخيرة لروسيا، تم خلق أجواء إيجابية في موسكو بشأن التعاون الاقتصادي مع إيران. وتم التوقيع على اتفاقيات جيدة للغاية خلال تلك الزيارة.

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