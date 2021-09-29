الرئيس التونسي يكلف امرأة لتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ قالت الرئاسة التونسية في بيان يوم الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد عيَّن نجلاء بودن رمضان رئيسة للوزراء، وذلك بعد حوالي شهرين من اتخاذه إجراءات استثنائية وإعفاء حكومة هشام المشيشي.

وقال البيان إن سعيد "كلف.. السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

وجاء الكشف عن اسم رئيسة الحكومة الجديدة، بعد مشاورات ماراثونية خاضها سعيد على امتداد الأسابيع الماضية ووسط ضغوط ودعوات إلى التراجع عن قراراته وإعادة عمل البرلمان من جهة وإلى وضع خارطة طريق واضحة المعالم بآجال زمنية محددة للمرحلة القادمة والإسراع بعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي من جهة ثانية.

وطالبت قوى سياسية وحقوقية الرئيس قيس سعيد غداة إعلان الإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو / تموز الماضي بضبط خارطة طريق واضحة للخروج من هذا الوضع الاستثنائي وبتقديم ضمانات بعدم المساس بالحريات واحترام القانون.

وكان الرئيس التونسي قد قرر مساء الأحد 25 يوليو / تموز 2021، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان إلى جانب توليه شخصيا السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.

واستند سعيد في اتحاذ هذه القرارات إلى الفصل 80 من الدستور التونسي الذي ينصّ على أنه "لرئيس الجمهورية في حال خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد او استقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويُعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".

وتشير الفقرة الثالثة من هذا الفصل إلى أنه "بعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما".