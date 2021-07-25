الرئيس التونسي يعفي رئيس الوزراء من منصبه ويرفع الحصانة عن النواب

شفق نيوز/ قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد كل سلطات مجلس النواب.

كما قرر برفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وأعفى رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

وقال الرئيس التونسي "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة أعيّنه بنفسي".

كما أضاف "من يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص".

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية برئاسة الرئيس التونسي بعد احتجاجات غاضبة ضد مجلس النواب والحكومة.

وتتزامن التحركات مع احتفال تونس اليوم الأحد بذكرى عيد الجمهورية في وقت تعاني فيه البلاد من أخطر موجة وبائية مرتبطة بوباء كورونا ووسط صعوبات اقتصادية جمة وتوتر اجتماعي بسبب الفقر والبطالة.