الرئيس البيلاروسي يعلن تسلم أسلحة نوووية من روسيا: سيموت مليون شخص

شفق نيوز/ أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الأربعاء، بدء بلاده تسلم شحنات من الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا.

وقال لوكاشينكو إن الأسلحة النووية ضرورية لحماية بيلاروس من الهجوم، مردفاً: "الغرب يحاول منذ سنوات تمزيق بلادي".

وأضاف أن "بيلاروس المسلحة بالأسلحة النووية لم تعد تواجه هجومًا.. القنابل التي نمتلكها أقوى بثلاثة أضعاف من قنبلتي هيروشيما وناجازاكي".

وأشار لوكاشينكو، إلى أن "نحو مليون شخص سيموتون على الفور في حالة استخدام هذا السلاح".