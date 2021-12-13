الرئيس البيلاروسي: نجحنا في إقناع آلاف المهاجرين بالعودة لأوطانهم

شفق نيوز / أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الاثنين، نجاح سلطات بلاده في إقناع آلاف من اللاجئين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا بالعودة إلى أوطانهم.

وقال لوكاشينكو خلال مقابلة تلفزيونية، "نحن نفي بالوعود، وبدورنا أقنعنا آلاف عدة من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي، الذي كان ينبغي أن يستقبل ألفي شخص على الأقل من تلك العائلات التي لديها أطفال موجودة الآن في هذا المخيم المرتجل، لم يتحرك بمقدار سنتيمتر واحد".

وأضاف: "لذلك، إذا رفض الناس الذهاب إلى أوروبا، فسنقنعهم بالعودة إلى وطنهم، وإذا أردوا البقاء في بيلاروسا، فلدينا قانون، وسنتصرف بصرامة وفقا للقانون".

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

ونجحت السلطات العراقية، بإعادة نحو الفي مهاجر علقوا على الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي، طوعياً وذلك على شكل أربع دفعات.