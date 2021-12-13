سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الرئيس البيلاروسي: نجحنا في إقناع آلاف المهاجرين بالعودة لأوطانهم

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-13T11:53:09+0000
الرئيس البيلاروسي: نجحنا في إقناع آلاف المهاجرين بالعودة لأوطانهم

شفق نيوز / أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، يوم الاثنين، نجاح سلطات بلاده في إقناع آلاف من اللاجئين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا بالعودة إلى أوطانهم.

وقال لوكاشينكو خلال مقابلة تلفزيونية، "نحن نفي بالوعود، وبدورنا أقنعنا آلاف عدة من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم"، مشيراً إلى أن "الاتحاد الأوروبي، الذي كان ينبغي أن يستقبل ألفي شخص على الأقل من تلك العائلات التي لديها أطفال موجودة الآن في هذا المخيم المرتجل، لم يتحرك بمقدار سنتيمتر واحد".

وأضاف: "لذلك، إذا رفض الناس الذهاب إلى أوروبا، فسنقنعهم بالعودة إلى وطنهم، وإذا أردوا البقاء في بيلاروسا، فلدينا قانون، وسنتصرف بصرامة وفقا للقانون".

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة.

ونجحت السلطات العراقية، بإعادة نحو الفي مهاجر علقوا على الحدود البيلاروسية مع دول الاتحاد الأوروبي، طوعياً وذلك على شكل أربع دفعات.

related

بيلاروس تتهم أمريكا بالتخطيط لإشعال "حرب أوروبية" بسبب المهاجرين

Date: 2021-11-26 10:47:31
بيلاروس تتهم أمريكا بالتخطيط لإشعال "حرب أوروبية" بسبب المهاجرين

رئيس وزراء بولندا يشير إلى المهاجرين العراقيين: يأسوا فعادوا إلى وطنهم

Date: 2021-11-21 17:07:09
رئيس وزراء بولندا يشير إلى المهاجرين العراقيين: يأسوا فعادوا إلى وطنهم

تسيير دوريات جوية روسية - بيلاروسية على شريط حدود المهاجرين

Date: 2021-11-25 16:02:49
تسيير دوريات جوية روسية - بيلاروسية على شريط حدود المهاجرين

الأمم المتحدة تعلق على أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية: ليسوا تهديداً

Date: 2021-11-13 05:59:32
الأمم المتحدة تعلق على أزمة المهاجرين على الحدود البيلاروسية: ليسوا تهديداً

روسيا تتساءل: كيف يشكل العراقيون تهديداً شاملاً لوجود الاتحاد الأوروبي؟

Date: 2021-11-22 10:25:37
روسيا تتساءل: كيف يشكل العراقيون تهديداً شاملاً لوجود الاتحاد الأوروبي؟

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً لمواجهة "حرب هجينة" جنودها عراقيون

Date: 2021-08-18 14:59:49
الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً طارئاً لمواجهة "حرب هجينة" جنودها عراقيون

بولندا تسجل محاولات عبور جماعي جديدة لمهاجرين ليلاً

Date: 2021-11-20 10:04:11
بولندا تسجل محاولات عبور جماعي جديدة لمهاجرين ليلاً

الاتحاد الأوروبي يخصم من تركيا مساعدات مالية بقيمة 1.2 مليار يورو

Date: 2019-11-05 20:07:05
الاتحاد الأوروبي يخصم من تركيا مساعدات مالية بقيمة 1.2 مليار يورو