الرئيس البرازيلي يتوعد ترامب بإجراءات مماثلة

شفق نيوز- برازيليا

هدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن بلاده ستفرض رسوماً جمركية تصل إلى 50% على البضائع الأمريكية، رداً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال دا سيلفا في بيان إن "أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستقابل برد في ضوء قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي" الذي يسمح باتخاذ إجراءات مضادة لأي قرار أحادي الجانب تتخذه دولة ما، وهو ما ينطبق على الرسوم الإضافية التي يعتزم ترامب فرضها على البرازيل.

وفي وقت سابق، من يوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية "دعما لبولسونارو".

ويأتي تبرير ترامب دعمه للرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسانارو تزامناً مع تهديدات أطلقها بفرض رسوم جمركية إضافية على "أي بلد ينضم إلى سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا"، علماً بأن البرازيل تتولى حالياً رئاسة المجموعة.

وفي رسالة بعث بها إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترامب إن "الطريقة التي تعاملت بها البرازيل مع الرئيس السابق بولسونارو هي وصمة عار عالمية"، مشدداً على وجوب أن "تنتهي على الفور حملة المطاردة الشعواء هذه"، على حد تعبيره.

وخلال قمة في ريو دي جانيرو، الأحد الماضي، انتقد تكتل بريكس الحرب التجارية التي يشنها ترامب على شركاء بلاده التجاريين، مشدداً على أن التكتل "لا يستهدف دولة ثالثة".