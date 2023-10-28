الرئيس الايراني: نؤيد وقفاً فورياً لإطلاق النار بغزة لكن أمريكا ودول أوروبية تعرقله

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، يوم السبت، تأييده وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن امريكا ودول أوروبية تعرقله.

وقال رئيسي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الكيان الصهيوني فشل في اجتياح غزة ليلة أمس هو الانتصار الثاني بعد طوفان الأقصى ولم يحقق أي إنجاز حقيقي بعد طوفان الأقصى وهذا فشل استراتيجي".

واشار الى ان "جرائم الكيان الصهيوني تتجاوز الخطوط الحمر إنسانيا وعسكريا وهذا قد يدفع الجميع للتحرك"، مبيناً أن "الولايات المتحدة أرسلت رسائل لمحور المقاومة وحصلت على جواب عملي وعلني على الأرض".

وتابع رئيسي ان "واشنطن تطالبنا بعدم التحرك بينما تقدم دعما واسعا للكيان الصهيوني وهذا مطلب باطل". وأكد بالقول، "نؤيد مع جميع الدول العربية والإسلامية وغيرها من دول العالم وقفا فوريا لإطلاق النار"، متهماً الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بعرقلة وقف إطلاق النار في غزة وهذه جريمة".

ولفت إلى أن "حسابات الولايات المتحدة في المنطقة خاطئة كليا ولن تحقق أهدافها بشرق أوسط جديد"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تعرف جيدا قدراتنا الحالية وتدرك أن تجاوزها غير وارد".

وتابع ان "ايران تقوم بجهود واسعة ومختلفة ودعمها للفلسطينيين والمقاومة ليس محل مساومة"، مبيناً ان "المقاومة في فلسطين والمنطقة مستقلة والقرار بيدها ولا تتلقى أوامر من طهران".

وأكد انه "لا قدرة للكيان الصهيوني والدعم الأمريكي على اجتثاث المقاومة الفلسطينية".