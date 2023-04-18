الرئيس الايراني: قواتنا تضمن أمن المنطقة ولا داعي لوجود قوات أجنبية

شفق نيوز/ وجه الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي، يوم الثلاثاء، رسالة إلى الغرب مفادها بأن القوات الإيرانية تضمن أمن المنطقة ولا داعي لوجود القوات الأجنبية، مشيدا بجيش بلاده وقدراته العسكرية الكبيرة التي جعلته "متفوقا على غيره من جيوش المنطقة".

وقال رئيسي، في كلمة ألقاها خلال استعراض القوات المسلحة الإيرانية، بمناسبة اليوم الوطني للجيش، إن "الجيش الإيراني سد منيع في وجه الإرهاب والجماعات التكفيرية والمجرمين، كما يقف أمام الجماعات المعارضة ويدافع عن حدود البلاد من أية أخطار خارجية، وجعل المجال الجوي الإيراني الأكثر أمنا في المنطقة بأسرها".

وأضاف رئيسي، "في الوقت الذي تستورد فيه بعض الجيوش الدولية معداتها وتقنياتها من دول أخرى، يمتلك جيشنا أفضل المعدات والتقنيات الإيرانية الحديثة، وهو مزود بمعداته الخاصة اعتمادا على المعرفة الحديثة والقدرات المحلية".

وأوضح رئيسي، أن وجود القوات الإيرانية يضمن الأمن في المنطقة بأسرها، في حين وجود القوات الأجنبية يهدد هذا الأمن، مشيرا إلى عدم الحاجة لتواجد أية قوات دولية، وطالب القوات الأمريكية بمغادرة المنطقة في أسرع وقت ممكن، لأن ذلك يخدم مصالحهم الخاصة ومصالح المنطقة أيضا.

وشدد على أن الجيش الإيراني يشكل عنصرا داعما لأمن الوطن والمواطنين، وأنه يقف دائما إلى جانب الشعب في أية أحداث طارئة.

واعتبر رئيسي، أن الجيش الإيراني يحمل رسالة سلام وصداقة لدول المنطقة، وأن إيران ترحب بأي مساع لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ودول الجوار، إلا أن أية أخطار خارجية تهدد أمن إيران، وتحديدا من قبل إسرائيل ستقابل برد حاسم، سيتسبب بتدمير حيفا وتل أبيب.

المصدر/ RT