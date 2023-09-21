الرئيس الايراني: التطبيع بين السعودية وإسرائيل خيانة وطعنة للشعب الفلسطيني

شفق نيوز/ حذَّر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، في نيويورك، من أنّه إذا طبّعت السعودية علاقاتها مع إسرائيل فإن ذلك سيشكل خيانة للقضية الفلسطينية من جانب المملكة، مؤكداً أن أي علاقة بين دول في المنطقة وإسرائيل ستكون "طعنة في ظهر الشعب" الفلسطيني والمقاومة.

وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، استهل رئيسي جوابه عن التقارب الحاصل بين المملكة وإسرائيل، بالترحيب بالتقارب الذي حصل مؤخراً بين طهران والرياض، مؤكداً أنَّ علاقة إيران "مع السعودية تتطور".

وفي الربيع الماضي بدأت القوتان الإقليميتان المتنافستان، السعودية وإيران، تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة مفاجئة حصلت برعاية الصين.

والأربعاء قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لشبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية "نحن نقترب كلَّ يوم أكثر فأكثر" من تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وجاء هذا التصريح في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحث فيه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، تحديداً في مسألة العلاقات بين المملكة وتل أبيب.

"لم نسمع شيئاً من هذا القبيل"

رداً على سؤال عن التقارب السعودي-الإسرائيلي الراهن، قال الرئيس الإيراني "لم نسمع شيئاً من هذا القبيل"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف "رغم ذلك فإنَّ بدء علاقة بين النظام الإسرائيلي وأي دولة في المنطقة، إذا كان هدفه تحقيق الأمن للنظام الصهيوني، فهو حتماً لن يحقّق ذلك".

وتابع رئيسي "نعتقد أن علاقةً بين دول في المنطقة والكيان الصهيوني ستكون طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية".

وفي مقابلته أكد الأمير محمد بن سلمان أن المفاوضات مستمرة بين بلاده والدولة العبرية، مشدداً في الوقت نفسه على أنه "بالنسبة لنا، القضية الفلسطينية مهمة للغاية، علينا حلها".

وأعرب ولي العهد السعودي عن أمله بأن تؤدّي هذه المفاوضات "إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين، وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط".

ورداً على سؤال عن احتمال حصول إيران على السلاح النووي، حذَّر ولي العهد السعودي من أنه في حال حازت الجمهورية الإسلامية السلاح الذري فإنَّ المملكة ستجد نفسها مضطرة لأن تفعل الأمر نفسه.

وقال: "نحن قلقون من احتمال حصول دولة ما على سلاح نووي، هذا أمر سيئ".

وأضاف أن الإيرانيين "لا يحتاجون للحصول على سلاح نووي لأنهم لا يستطيعون استخدامه"، لكن "إذا حصلوا على هذا السلاح، فيجب أن نحصل عليه نحن أيضاً".