الرئيس الاوكراني يقر بوجود فساد في حكومته ويتعهد بمكافحته

شفق نيوز/ تعهد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الاثنين، بشن حملة لتطهير بلاده من الفساد، بعد حملات اقالة وفتح تحقيقات مع عدد من المسؤولين الاوكرانيين.

وقال زيلينسكي، إنه لن يتم التغاضي عن الفساد، الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، وتعهد باتخاذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.

وأعلنت كييف عن إقالة نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه الرشوة، كما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.

وأقرّ رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، بوجود فساد مالي حيث قال عبر تطبيق تيليغرام: "يأمر مجلس وزراء أوكرانيا بإقالة ف. إم. لوزينكيتش من منصب نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية في أوكرانيا".

هذا الإعلان جاء بعد يوم من القبض على المسؤول للاشتباه في تورطه في الفساد، إذ أفاد المكتب الوطني لمكافحة الفساد، السبت 21 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصبه منذ أيار/ مايو 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها".