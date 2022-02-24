الرئيس الاوكراني يعلن قطع العلاقات مع روسيا ويدعو مواطنيه للدفاع عن البلاد

شفق نيوز/ قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس أن بلاده تتعرض لقصف من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي، أن "جيشنا قوي وعلينا جميعا أن ندعمه، ولدينا مصابون كثر نتيجة القصف الروسي".

وطالب كل أوكراني يستطيع حمل السلاح عليه أن يتوجه إلى مراكز التدريب.

وأعلن الرئيس الأوكراني قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، مشيرا إلى أن الجيش يرد بقوة على الاعتداءات الروسية.

وخاطب زيلينسكي مواطنيه بالقول: "أيها الأوكرانيون دافعوا عن بلادكم بكل ما يمكن، أن بلادنا تتعرض لهجوم روسي على جميع الجبهات".

ولفت إلى أن ما فعلته روسيا هذا اليوم يشبه أفعال النازية في الحرب العالمية الثانية.