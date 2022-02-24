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الرئيس الاوكراني يدعو مواطنيه إلى عدم "الهلع" ووعدهم بـ"النصر"

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-24T08:17:18+0000
الرئيس الاوكراني يدعو مواطنيه إلى عدم "الهلع" ووعدهم بـ"النصر"

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه يوم الخميس، إلى عدم الهلع وعبر عن ثقته في النصر.

ونشر زيلينسكي رسالة بالفيديو على فيسبوك كتب فيها "لا داعي للهلع. نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر".

وقال الرئيس الأوكراني إن الرئيس الروسي يرغب في تدمير أوكرانيا.

وأضاف أنه تواصل مع الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة غربيين آخرين من أجل وقف الهجوم الروسي على بلاده، مطالبا بفرض كل العقوبات الممكنة على موسكو، وتحدث عن ضرورة إنشاء تحالف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلن زيلينسكي بدء سريان الأحكام العرفية في البلاد على خلفية الهجوم الروسي، في وقت أعلن البرلمان الأوكراني حالة الحرب.

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