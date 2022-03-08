الرئيس الامريكي يعلن حظراً على جميع واردات النفط الروسية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الامريكي جو بادين، مساء اليوم الثلاثاء، حظراً شاملاً على كل ورادات النفط الروسية، والتنسيق مع الاتحاد الاوروبي لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

وقال بايدن في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز "النفط الروسي لن يصل مجددا للولايات المتحدة وننسق مع الجانب الاوروبي بشأن العقوبات على قطاع الطاقة الروسي".

وأضاف "سنمنع روسيا من الوصول الى بعض الاسواق والشركات الدولية لتنسحب من اوكرانيا، كما سنواصل احترام البند الخامس من ميثاق حلف الناتو ولن نقبل بأي اعتداء على دول الحلف".

وتابع بايدن "عقوباتنا اضرت بشكل كبير بالاقتصاد الروسي، وقد فرضنا أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع".

وأقر بأن "العقوبات على روسيا ستأثر على المواطن الامريكي في الداخل بسبب ارتفاع الاسعار".

ودخل الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني وسط استياء دولي شديد وردود أفعال غاضبة، وقامت دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودولاً أخرى بفرض عقوبات اقتصادية على مؤسسات وشخصيات روسية، إلى جانب إرسال شحنات أسلحة ومنظومات دفاع جوي لأوكرانيا.