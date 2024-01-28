الرئيس الامريكي يتهم فصائل عراقية بتنفيذ هجوم الاردن

شفق نيوز/ اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، فصائل عراقية بتنفيذ الهجوم على القوات الأمريكية في الأردن والذي أسفر عن مقتل واصابة 28 جنديا.

وقال بايدن في تصريحات صحفية إن "الهجوم على قواتنا الذي أسفر عن مقتل 3 عسكريين، نفذته جماعات متشددة مدعومة من إيران تعمل بسوريا والعراق".

وتابع بايدن: "سنحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا، في الوقت المناسب، وبالطريقة التي نختارها".

وقُتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب ما لا يقل عن 25 من أفراد الخدمة في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل على موقع أمريكي صغير في الأردن، حسبما قال مسؤولون أمريكيون لشبكة CNN، وهي المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران معادية في الشرق الأوسط منذ ذلك الحين. بداية حرب غزة.

وذكرت الشبكة الامريكية؛ أن مقتل ثلاثة أميركيين في البرج 22 في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا يشكل تصعيداً كبيراً للوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في الشرق الأوسط.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد أن ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد “استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن”.

وحتى يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 158 هجومًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا، على الرغم من أن المسؤولين وصفوا الوابل المستمر من الطائرات بدون طيار والصواريخ والقذائف بأنها غير ناجحة لأنها لم تتسبب في كثير من الأحيان في إصابات خطيرة أو أضرار في البنية التحتية.