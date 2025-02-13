الرئاسة تنشر سجل مهنئي الشرع: العراق أبرز الغائبين

شفق نيوز/ أظهرت قائمة نشرتها الرئاسة السورية، يوم الخميس، الدول التي هنئت، أحمد الشرع، بعد توليه منصب رئيس الجمهورية السورية للمرحلة الانتقالية.

وكشفت القائمة، أن الشرع تلقى التهنئة من معظم الدول العربية باستثناء ثلاث دول عربية هي العراق وليبيا وتونس.

وفي حين سارعت أغلب الدول العربية ودول غربية إلى تهنئة الشرع، على غرار مصر والسعودية والإمارات والجزائر والسودان والمغرب والأردن والبحرين وعُمان، برز الصمت العراقي والتونسي والليبي الرسمي في هذا الإطار.

كما هنأ زعماء دول غربية الشرع في مقدمتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس.

وسمّى قادة الفصائل المسلحة التي شاركت في الهجوم الذي أطاح بالأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، الشرع رئيسا بصلاحيات واسعة لمرحلة انتقالية لم تحدد مدّتها.

وعُرف الشرع بأبي محمد الجولاني، وتزعّم هيئة تحرير الشام الإسلامية التوجه. وبعدما قاد على رأس الهيئة تحالف الفصائل التي أطاحت بنظام بشار الأسد، انتقل سريعا من الميدان الى السياسة، وبات يستخدم اسمه الحقيقي، واستعاض عن الزي العسكري ببزّة رسمية وربطة عنق.

وبدأ سريعا تثبيت موقعه، معززا بدعم دول تتقدمّها تركيا وقطر والسعودية.