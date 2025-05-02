الرئاسة السورية تدين استهداف القصر الرئاسي من قبل إسرائيل

شفق نيوز/ أدانت الرئاسة السورية، القصف الإسرائيلي الذي استهدف محيط القصر الرئاسي فجر الجمعة، ووصفت ذلك بأنه "تصعيد خطير".

وقالت الرئاسة في بيان إن "القصف الإسرائيلي استمرار للخطوات المتهورة التي تسعى لزعزعة الاستقرار وتفاقم الأزمات الأمنية".

وطالبت "المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة اعتداءات إسرائيل العدوانية" كما دعت الدول العربية إلى "توحيد مواقفها والتعبير عن دعمها الكامل لسوريا في مواجهة هجمات إسرائيل".

وقصفت إسرائيل، موقعا قرب القصر الرئاسي السوري في دمشق، في خطوة أكدت أنها تهدف لحماية الدروز في سوريا، وذلك بعد اشتباكات اشرفية صحنايا.