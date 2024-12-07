الرئاسة السورية: الأسد في دمشق

شفق نيوز/ نفت الرئاسة السورية يوم السبت، ما تردد حول مغادرة الرئيس بشار الأسد، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة: "تنشر بعض وسائل الإعلام الأجنبية شائعات وأخباراً كاذبة حول مغادرة الرئيس بشار الأسد دمشق، أو زيارات خاطفة لدولة أو أخرى".

ونفت الرئاسة السورية "كل تلك الشائعات وتنوه إلى غاياتها المفضوحة وتؤكد أنها ليست بجديدة، بل سبق أن اتبعت تلك الوسائل هذا النمط من محاولات التضليل والتأثير على الدولة والمجتمع السوري طيلة سنوات الحرب الماضية".

وأكد البيان أن "الرئيس يتابع عمله ومهامه الوطنية والدستورية من العاصمة دمشق. وتشدد على أن كل الأخبار والنشاطات والمواقف المتعلقة بالرئيس الأسد تصدُر من منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الوطني السوري".