الرئاسة التركية تلوح للقاء يجمع أردوغان بالأسد

شفق نيوز/ اشترطت الرئاسة التركية، يوم الثلاثاء، عقد لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد "بسير المحادثات بين البلدين".

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن موعد اللقاء المتوقع بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن انعقاده مرهون بسير المحادثات بين البلدين.

وذكر قالن في حديث لقناة "إن تي في" التركية: "لم يتحدد بعد موعد اللقاء بين أردوغان والأسد، ومن السابق لأوانه الحديث عن موحد محدد، وانعقاد اللقاء سيجري حسب تطورات سير المحادثات بين الجانبين".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن سوريا أعربت عن رغبتها في التعاون مع تركيا بشأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن.

وقال تشاووش أوغلو في تعليقه على احتمال عقد اجتماع بين زعيمي تركيا وسوريا، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد في المستقبل القريب، إن "تقييم ذلك على الأرجح بعد الاجتماع المزمع لوزراء الخارجية".

وأضاف: "أولا، سيكون هناك اجتماع لوزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات، ثم وزراء الخارجية، ثم القادة، لنلتقي أولا، وبعد ذلك سنكون ممتنين".

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا بالإضافة إلى قادة أجهزة الاستخبارات، أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية. ذكرت وزارة الدفاع التركية أن المناقشات جرت في "أجواء بناءة".

جاء ذلك، بعدما عرض الرئيس التركي، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الدفاع والخارجية.