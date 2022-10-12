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الرئاسة التركية تعلق على "فرصة" للقاء أردوغان والأسد

Category: عربي ودولي

Date: 2022-10-12T10:12:38+0000
الرئاسة التركية تعلق على "فرصة" للقاء أردوغان والأسد

شفق نيوز / علقت الرئاسة التركية، يوم الأربعاء، على الأنباء التي تحدثت عن وجود فرصة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مقابلة تلفزيونية، إنه "لا توجد حاليا أرضية سياسية لعقد اللقاء حاليا، وعدم وجود مساع تركية بهذا الخصوص".

وأضاف: "رئيسنا يقول دائما ليس هناك شيء اسمه إغلاق الباب في الدبلوماسية، وبناء على تعليماته يلتقي رؤساء الاستخبارات، وغير ذلك لم يصدر لنا تعليمات لإجراء محادثات عبر قناة سياسية، ولكن ربما قد يجرى هذا اللقاء أو لا يجرى إذا اقتضت مصالح بلادنا ذلك مستقبلًا، ولكن حاليا لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأشار إلى أن "وجهة نظر تركيا واضحة بخصوص سوريا تتمثل في تولي السلطة حكومة شفافة ومتماشية مع القانون الدولي وشاملة وتأتي بالانتخابات، وإنهاء الحرب هناك، وعودة اللاجئين عندما تصبح الظروف مواتية في سوريا".

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