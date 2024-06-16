الرياضي مبابي يوجه رسالة سياسية للشعب الفرنسي: لا تنتخبوا المتطرفين

شفق نيوز/ دعا النجم كيليان مبابي الشعب الفرنسي إلى التصويت وحذر من "التطرف"، في وقت يسعى به اليمين المتطرف إلى السلطة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وجاءت هذه الدعوة عشية المباراة الأولى لفرنسا في بطولة أوروبا.

وقال قائد المنتخب الفرنسي إنه يريد إقناع الشباب بأن أصواتهم يمكن أن تحدث فرقا، ولم يذكر مبابي أي سياسي أو حزب بالاسم.

وذكر مبابي عبر مترجم: "نعلم أنها لحظة محورية في تاريخ فرنسا، هذا حدث لم يسبق له مثيل. نحن جيل قادر على إحداث فرق، يمكننا أن نرى أن التطرف يطرق باب السلطة ولدينا الفرصة لتشكيل مستقبل بلدنا".

وأضاف أن هذا "الموقف أكثر أهمية من مباراة الغد" عندما تلعب فرنسا مع النمسا في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أوروبا.

وتابع أن مناقشة السياسة لن تضر بفرص فرنسا على أرض الملعب: "أحدهما لا يعيق الآخر، على الإطلاق".