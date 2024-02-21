الرمال "تخون" طفلة وتقتلها على أحد شواطئ فلوريدا الامريكية

شفق نيوز/ أظهرت مقاطع فيديو وصور رواد أحد شواطئ فلوريدا، وهم يستخدمون أيديهم لحفر الرمال في محاولة لإنقاذ طفلة صغيرة حوصرت في حفرة، قبل وفاتها.

وفي التفاصيل التي أوردها موقع "نيويورك بوست"، كانت الطفلة التي تبلغ من العمر 5 سنوات، قد حفرت حفرة بعمق 150 سنتمتر على شاطىء "لودرديل باي ذا سي"، عند الساعة الثالثة مساء يوم أمس الثلاثاء، عندما انهارت عليها الرمال الثقيلة ودفنتها.

وأظهرت الصور رواد الشاطئ والمسعفين وهم يحفرون بالرمال في محاولة لانتشال الصغيرة.

ولاحقا انضمت فرق الإنقاذ لعملية الحفر، حيث استخدمت المجارف لإزالة الرمل.

وقالت متحدثة باسم إدارة الشاطىء، إن "الطفلة الصغيرة توفيت خنقا في الوقت الذي وصل فيه رجال الإنقاذ إليها"، مؤكدة أن "المسعفين حاولوا إنعاشها دون جدوى".

وأشار شهود عيان إلى أن "الوقت الذي قضته الطفلة مدفونة تحت الرمال ما زال غير واضح حتى الآن".

وحذر مسؤولون من "الحفر بالرمال على الشواطئ، والذي أدى لوفاة أكثر من 31 شخصا بين العامين 1997 و2007، والذين تراوحت أعمارهم بين 3 و 21 عاما".