الذرية الدولية تدعو لاجتماع طارئ بشأن الوضع في إيران

شفق نيوز/ دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاحد، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة، في ضوء الوضع الطارئ في إيران.

وقال المدير العام في تصريح مقتضب، إن "الاجتماع سيُعقد يوم غد الأربعاء"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بطبيعة الوضع الذي استدعى هذه الدعوة.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تعرض مواقعها النووية في فوردو ونطنز وأصفهان لهجوم مباشر، واصفة العملية بـ"الوحشية وغير القانونية"، من قبل الولايات المتحدة.

وأكدت المنظمة أن المواقع المستهدفة تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، متعهدة بمواصلة تطوير البرنامج النووي رغم الهجمات، واتهمت المجتمع الدولي بالصمت والتواطؤ.