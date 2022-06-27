الدوحة بدلاً عن فيينا.. استئناف المفاوضات الإيرانية - الأميركية بشأن البرنامج النووي

شفق نيوز/ أكدت متحدثة باسم الخارجية الأميركية يوم الاثنين، التقارير التي تحدثت عن استضافة قطر هذا الأسبوع مناقشات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن العودة إلى الاتفاق النووي.

وفي وقت سابق، الاثنين، أعلنت إيران، أنها ستستأنف محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع في دولة خليجية، في إطار جهود أوسع لإحياء اتفاق 2015 النووي.

ونقلت قناة "الحرة" الامريكية عن المتحدثة، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أنه "يمكننا أن نؤكد التقارير التي تفيد بأنه ستكون هناك مناقشات غير مباشرة في الدوحة هذا الأسبوع".

وأضافت "نحن ممتنون لشركائنا في الاتحاد الأوروبي، الذين يواصلون نقل الرسائل ويعملون على دفع هذه المفاوضات إلى الأمام".

وشددت على أن الولايات المتحدة مستعدة لإبرام صفقة بشأن العودة إلى الاتفاق النووي وتطبيقه.

وقالت "نحن على استعداد لإبرام وتنفيذ الاتفاق الذي تفاوضنا عليه في فيينا على الفور من أجل العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة. ولكن من أجل ذلك، على إيران أن تقرر التخلي عن مطالبها الإضافية التي تتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة".

وكانت الولايات المتحدة، انسحبت من الاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.

وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاحقا للعودة إلى الاتفاق.

ومنذ أبريل 2021، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف إلى إحيائه.

وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من إنجاز تفاهم، إلا أنها علّقت منذ مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصا في ما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".