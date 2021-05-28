الدنمارك تكشف عن جواز سفر خاص بـ"كورونا"

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الدنماركية، يوم الجمعة، جواز سفرها الرقمي الخاص بفيروس كورونا، الذي سيمكن المواطنين من السفر إلى الخارج أو داخل الدنمارك، والذهاب إلى صالونات تصفيف الشعر أو الوشم أو تناول الطعام داخل مطعم أو في أي مكان آخر يريدون قصده.

وقال وزير المالية نيكولاي فامن؛ إن "جواز سفر كورونا الذي قدمناه اليوم يمكن استخدامه اعتبارا من مطلع يوليو عندما تسافر داخل (حدود) الاتحاد الأوروبي".

وأضاف فامن أن نحو عشرين بالمائة من سكان الدنمارك البالغ عددهم ستة ملايين نسمة تلقوا تطعيمات كورونا بشكل كامل، بحسب أحدث الإحصاءات.

وخلال مؤتمر صحفي خارج مطار كوبنهاغن، رفع وزير الصحة الدنماركي ماغنوس هيونيكه هاتفه الخلوي، ليظهر التطبيق، الذي لا يظهر على واجهته سوى رمز استجابة سريعة "كيو آر كود" وشريط أخضر، في حال كان الشخص قد تلقى التطعيم مرتين أو أثبتت نتائج اختبار حديثة أنه غير مصاب بكوفيد-19.

قال هيونيكه "ما نحصل عليه الآن هو تطبيق يجعل الأمر أسهل وأبسط في الاستخدام.. لا شك أننا سنحتاج إليه خلال الصيف، لكن بالطبع هو شيء يجب التخلص منه تدريجيا".

وسيتم مسح الرمز ضوئيا أو سيظهره حامله أمام جهاز مسح، قبل دخول المطار أو الميناء أو محطة القطار أو صالون تصفيف الشعر أو المطعم.

في بعض الحالات، يمكن إرسال مستند مادي عبر البريد للقيام بنفس الغرض مثل التطبيق.

وقال فامن: "إنه حل سهل الاستخدام للغاية" مضيفا أنه إذا كان الوميض باللون الأحمر، فإن التطبيق لن يوضح السبب.

لم يستطيع فامن تحديد ما إذا كانت جميع دول الاتحاد الأوروبي ستكون مستعدة لدخول تلك المنظومة بنهاية يونيو، ما سيسمح للسكان بمعاودة الاجتماع بالأصدقاء والأقارب، المقيمين في ثلاثين دولة أوروبية. وأضاف:" لكن الدنمارك مستعدة".