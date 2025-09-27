الدنمارك ترصد مسيرتين فوق أكبر قواعدها العسكرية وتلمح إلى روسيا

شفق نيوز- كوبنهاغن

أعلنت الشرطة الدنماركية، اليوم السبت، رصد مسيّرتين مجهولتي المصدر تحلقان فوق أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، في آخر حادثة من هذا النوع ضمن ما وصفه مسؤولون دنماركيون بأنه "هجوم هجين"، ملمحين إلى احتمال ضلوع روسيا فيه.

وقال الشرطي سايمن سكلسيار "يمكنني تأكيد أننا سجلنا حادثاً مساء الجمعة استمر ساعات، حيث رُصدت مسيرة أو مسيرتان خارج قاعدة كاراب الجوية وفوقها".

وأضاف، ان "الشرطة لا يمكنها التعليق على مصدر المسيّرتين"، مؤكداً عدم إسقاط المسيّرتين وفتح تحقيق مشترك مع الجيش بخصوص الحادثة.

وتتشارك قاعدة كاراب مدرجاتها مع مطار ميتييلاند المدني الذي أُغلق لفترة قصيرة رغم أن أي رحلات لم تتأثر ولم تكن أي رحلات تجارية مقررة في ذلك الوقت، بحسب الشرطي سكلسيار.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريديريكسن، قد أشارت الخميس، إلى أن بلادها كانت "ضحية هجمات هجينة خلال الأيام الأخيرة" في إشارة إلى نوع من الحروب غير التقليدية.

وأدى رصد المسيرات الغامضة إلى إغلاق مطارات عدة في أنحاء الدولة الاسكندنافية منذ الاثنين الماضي، عندما ظهرت المسيرات للمرة الأولى.

وعجز المحققون حتى الآن عن تحديد الطرف المسؤول في هذه القضية، إلا أن وزير الدفاع الدنماركي ترولس لوند بولسن قال الخميس، إن عمليات التحليق هذه يبدو أنها "من فعل جهة محترفة".

وأشارت رئيسة الوزراء لقناة روسيا بقولها "ثمة دولة تمثل تهديداً لأمن أوروبا وهي روسيا".

ورفضت موسكو "بشكل قاطع"، الخميس، الاتهامات بأنها ضالعة في الحوادث الدنماركية.

ووصفت سفارة روسيا في كوبنهاغن هذا الأمر بأنه "استفزاز مبرمج" في رسالة نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأى وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلغارد في مطلع الأسبوع أن الهدف من هذه الهجمات "هو إشاعة الخوف وزرع الانشقاق وترهيبنا".

وبدأت عمليات التحليق بعد أيام قليلة من إعلان الدنمارك أنها ستشتري للمرة الأولى أسلحة دقيقة طويلة المدى لأن روسيا تشكل "تهديدا في السنوات المقبلة".

وقال وزير العدل، إن "كوبنهاغن ستستحوذ أيضا على قدرات جديدة لرصد المسيرات وتحييدها".

واتفق وزراء الدفاع في عشر دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على جعل "إقامة جدار مضاد للمسيرات" أولوية.

ودعا المفوض الأوروبي لشؤون الدفاع اندريوس كوبيليوس، أوروبا إلى استخلاص العبر من النزاع في أوكرانيا واعتماد دفاعات مضادة للمسيرات سريعاً.

وقال كوبيليوس لوكالة فرانس برس "علينا التحرك بسرعة ويجب أن نتحرك مستخلصين كل العبر من أوكرانيا ومن خلال إقامة جدار مضاد للمسيرات مع أوكرانيا".

وتستضيف كوبنهاغن الأربعاء والخميس قمة أوروبية تضم رؤساء الحكومات.

والجمعة أعلنت كوبنهاغن أنها قبلت عرض السويد تزويدها تكنولوجيا مضادة للمسيرات لضمان حسن سير الاجتماع.