الدفاع الأميركية تكشف هوية ستة من جنودها قُتلوا في العراق

أفصحت وزارة الدفاع الأميركية، عن هوية ​أفراد القوات الجوية الستة الذين لقوا ‌حتفهم في حادث تحطم طائرة فوق الأراضي العراقية.

كان الأفراد على متن طائرة ​تزود بالوقود من طراز كيه.سي-135 تدعم ​الهجمات الأمريكية على إيران.

وقال الجيش إن ⁠الحادث شمل طائرة أخرى لكنه لم ​يكن نتيجة نيران معادية أو صديقة، ​ويجري في الوقت الراهن التحقيق فيه.

وكان ثلاثة من الأفراد يعملون في الجناح السادس للتزود ​بالوقود جوا، المتمركز في قاعدة ماكديل ​الجوية بالقرب من تامبا بولاية فلوريدا، وهم الميجر ‌جون ⁠أ. كلينر (33 عاما) من أوبورن، ألاباما والكابتن أريانا ج. سافينو (31 عاما) من كوفينجتون، واشنطن والسرجنت أشلي بي. برويت (34 ​عاما) من ​باردستاون، ⁠كنتاكي.

أما الثلاثة الآخرون فكانوا في الجناح 121 للتزود جوا في ​قاعدة ريكنباكر الجوية التابعة للحرس ​الوطني ⁠في كولومبوس، أوهايو، وهم الكابتن سيث آر. كوفال (38 عاما) من مورسفيل، إنديانا ⁠والكابتن ​كورتيس جيه. أنجست (30 عاما) ​من ويلمنجتون، أوهايو، والسرجنت تايلر إتش. سيمونز (28 عاما) ​من كولومبوس، أوهايو.

