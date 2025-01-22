الدفاع السورية تلوح باستخدام القوة ضد "قسد"

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة مرهف أبو قصرة، يوم الأربعاء، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عرضت على الإدارة الجديدة تسليمها آبار النفط، مشيراً إلى أن القيادة تبحث حالياً ملف "قسد" وفي حال طلبت من الجيش التدخل فهو جاهز.

ونقلت وسائل إعلام سورية عن أبو قصرة قوله "نحن مستعدون لكل السيناريوهات في ما يتعلق بملف قسد"، مشيراً إلى أن "قسد عرضت على الإدارة الجديدة تسليم آبار النفط".

وتابع أن "ملف ‎قوات سوريا الديمقراطية قيد البحث مع القيادة وإذا طلبت منا التدخل فنحن جاهزون".

وبين "هناك ثغرة أمنية في الحدود الشرقية لسوريا وهي غير منضبطة لأنها خارج سلطتنا".

وفي ما يخص إسرائيل وتوغلها بالجنوب السوري، قال أبو قصرة "هناك دولة وسيطة تعمل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من المنطقة التي تقدم إليها في جنوب سوريا".

وأضاف أن "إسرائيل تستخدم حجة الفصائلية في جنوبي سوريا للتقدم باتجاه الأراضي السورية".

وحول الفصائل المسلحة في سوريا قال: "التقينا أكثر من 70 فصيلاً من كل مناطق سوريا وكلهم أبدوا استعدادهم للانخراط في وزارة الدفاع".

وأشار إلى أن الانخراط في وزارة الدفاع "يكون بشكل فصائل بل عبر تعيين كل قائد في المكان المناسب".

ولفت إلى أنه "لا يستقيم بناء القوات المسلحة بعقلية الثورة والفصائل وهدفنا الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود".

وأوضح أن "هناك تقريبا 6500 من الضباط المنشقين"، وقال: "قمنا بزيارات لدول عربية وقدمنا رؤيتنا واستمعنا لتساؤلاتهم".