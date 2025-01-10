الدفاع السورية تكشف لشفق نيوز خطوات إعادة بناء الجيش ومصير الفصائل المسلحة

شفق نيوز/ كشفت وزارة الدفاع السورية، يوم الجمعة، عن عقد اجتماعات مع أكثر من 60 فصيلاً مسلحاً ضمن خطواتها لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة أن الجميع أبدوا استعداداً للتعاون، مشيرة إلى البدء بتحديد معالم الهوية الجديدة للجيش السوري.

ووجهت وكالة شفق نيوز عدداً من الأسئلة للمكتب الإعلامي في الدفاع السوري، حول امتناع بعض الفصائل المسلحة عن الانضمام لمظلة وزارة الدفاع، وتوحيد الزي العسكري، وفتح باب التطوع في صفوف الجيش، والتعامل مع ترسانة الأسلحة والمعدات التي تركها نظام الأسد.

وقال المكتب في معرض رده "قامت وزارة الدفاع بعد اجتماعات مع أكثر من 60 فصيلاً سورياً والجميع مستعد للعمل بأطر مؤسساتية ضمن وزارة الدفاع".

وأضاف "بدأت تلك الفصائل بتقديم الإحصائيات المطلوبة عن كل فصيل فيما يتعلق بالسلاح المتوفر لديه ونوعيته وأعداد مسلحيه واختصاصاتهم لمعرفة القدرات البشرية الموجودة عندهم والرتب المتوفرة بهدف إكمال عملية الترقية والتعيينات، بعدها تتم مرحلة التجنيد العام".

وأكد المكتب "حتى الآن لم يرفض أي فصيل الانضمام لوزارة الدفاع".

وأشار إلى أن "الزي العسكري من ضمن الهوية الرسمية للجيش التي يتم العمل عليها والتي يجب أن تتوافق مع هوية الدولة".

وفيما يخص فتح باب التطوع، أوضح المكتب الإعلامي، أن "زيادة العدد والأفراد أمر لابد منه لكن من المبكر الحديث عنه لأنه سيتم بعد إنهاء الإحصاء واعتماد الفرق".