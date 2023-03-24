الدفاع السورية: تصدينا لهجوم "كبير" شنته جبهة النصرة

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، عن تصدي قواتها لـ"هجوم كبير" شنته مجموعة من "جبهة النصرة" على مواقع للجيش في ريف حلب الغربي.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة "سانا" السورية الرسمية، إن "وحدات من قواتنا المسلحة تصدت لهجوم إرهابي كبير شنته مجموعة إرهابية من جبهة النصرة الإرهابية على مواقعنا في منطقة كفر عمة شرق الأتارب في ريف حلب الغربي مستغلة وقت الإفطار".

وأكدت الوزارة أنه "تم تكبيد المجموعة خسائر فادحة في الأفراد والعتاد والقضاء على أحد عشر إرهابيا من بينهم متزعم المجموعة وإصابة أعداد كبيرة منهم، كما تم سحب 5 جثث من قتلاهم بينها جنسيات أجنبية والاستيلاء على أسلحتهم وعتادهم".