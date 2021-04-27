الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير بمياه البحر الأحمر

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن وزارة الدفاع السعودية أنه تم اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد عند الساعة 06:40 من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح العميد المالكي، أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسير عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأضاف أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكد العميد المالكي، أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت