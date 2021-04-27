سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير بمياه البحر الأحمر

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-27T10:07:31+0000
الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير بمياه البحر الأحمر

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" نقلا عن وزارة الدفاع السعودية أنه تم اليوم الثلاثاء، اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسير عن بعد بمياه البحر الأحمر قبالة ينبع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بعد عند الساعة 06:40 من صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح العميد المالكي، أن الوحدات البحرية تمكنت من رصد تحرك الزورق المفخخ والمسير عن بعد بمياه البحر الأحمر مقابل ينبع، وتم التعامل مع الزورق المفخخ وتدميره حسب قواعد الاشتباك.

وأضاف أن التحقيقات مستمرة من قبل الجهات المختصة لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذه المحاولة العدائية وتحديد الجهة التي تقف وراءها.

وأكد العميد المالكي، أن وزارة الدفاع تتخذ وتنفذ الإجراءات الصارمة ضد أي محاولات عدائية لاستهداف المقدرات الوطنية والمنشآت

related

السعودية تعلق الرحلات الجوية ودولة جديدة تنضم لقائمة كورونا

Date: 2020-03-14 06:19:47
السعودية تعلق الرحلات الجوية ودولة جديدة تنضم لقائمة كورونا

سبع دول عربية تؤيد إجراءات صينية تجاه مسلمين

Date: 2019-07-13 11:05:39
سبع دول عربية تؤيد إجراءات صينية تجاه مسلمين

السعودية توبخ إسرائيل لرفضها المشاركة في مؤتمر

Date: 2019-11-18 18:59:46
السعودية توبخ إسرائيل لرفضها المشاركة في مؤتمر

إيران تفاجئ السعودية بعزمها على حضور قمة مكة رغم عدم دعوتها

Date: 2019-05-29 16:19:26
إيران تفاجئ السعودية بعزمها على حضور قمة مكة رغم عدم دعوتها

ترامب يبلغ بن سلمان التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي بسبب قصف "ارامكو"

Date: 2019-09-14 22:19:28
ترامب يبلغ بن سلمان التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي بسبب قصف "ارامكو"

يهودي يدعو بن سلمان للسماح له بزيارة السعودية.. الرياض ترد

Date: 2020-02-04 17:30:48
يهودي يدعو بن سلمان للسماح له بزيارة السعودية.. الرياض ترد

هجمات بثلاث طائرات مسيرة على مطار أبها في السعودية

Date: 2019-06-18 11:51:05
هجمات بثلاث طائرات مسيرة على مطار أبها في السعودية

سكان ثلاث دول يشعرون بزلزال ايران القوي

Date: 2019-10-21 14:57:37
سكان ثلاث دول يشعرون بزلزال ايران القوي