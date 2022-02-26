الدفاع الروسية والأوكرانية تعلنان حصيلة الحرب

شفق نيوز/ أعلنت كل من وزارة الدفاع الروسية والأوكرانية، يوم السبت، حصيلة للحرب التي تدور رحاها لليوم الثالث على التوالي، وسط تقدم للقوات الروسية باتجاه مدينة كييف عاصمة أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، "سيطرنا بشكل كامل على مدينة ميليتوبول جنوب أوكرانيا"، مشيرة إلى أن "القوات الروسية استهدفت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية بصواريخ دقيقة من الجو والبر والبحر".

وأضافت، "أسقطنا في معارك الليلة الماضية 7 طائرات و7 مروحيات و٩ مسيرات أوكرانية، ودمرنا 87 دبابة و28 راجمة صواريخ و118 آلية وسيارة أوكرانية".

كما لفتت الوزارة الروسية، الى "تدمير 24 منصة دفاع جوي أي 300 وأوسا و48 رادارا".

من جانبها قالت الدفاع الأوكرانية، أن "قواتها أسقطت 14 مقاتلة روسية و8 طائرات عمودية منذ بداية الهجوم".

واشارت الى أن "العدو الروسي بدأ تحريك وحداته من الاحتياط على حدودنا"، مؤكدة أن "سلاح الجو الروسي يواصل قصف القوات الأوكرانية شرق البلاد واستهداف المطارات".