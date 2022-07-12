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الدفاع الروسية تعلن تدمير صواريخ أميركية مضادة للسفن

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-12T15:15:46+0000
الدفاع الروسية تعلن تدمير صواريخ أميركية مضادة للسفن

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أنها أطلقت رشقة من صواريخ "إسكندر" على تجمع للقوات الأوكرانية في مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود، مما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ "هاربون" الأميركية المضادة للسفن.

وجاء الإعلان عن هذه الضربة الصاروخية خلال الإحاطة اليومية التي تقدمها وزارة الدفاع الروسية عن مستجدات الحرب، على لسان المتحدث باسمها، الجنرال إيغور كوناشينكوف.

ولم تورد وسائل إعلام روسية نقلت الإحاطة الصحفية للجنرال كوناشينكوف مزيدا من التفاصيل عن هذه الضربة.

لكنه بدا واضحا أن الجهود العسكرية الروسية تتركز على منطقتي الجنوب والشرق في أوكرانيا بالآونة الأخيرة.

وكانت روسيا هددت مرارا بأنها ستستهدف الأسلحة الغربية التي ترسلها الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى القوات الأوكرانية، وقالت بالفعل إنها دمرت العديد منها.

وفي مايو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بصواريخ "هاربون"، المضادة للسفن ويصل مداها إلى 300 كيلو متر، وذلك للمساعدة في كسر الحصار البحري الروسي، كما تصفه.

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