الدفاع التركية تقتل 4 "عماليين" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، عن قتل أربعة عناصر من حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، أنه تم قتل عنصرين من حزب العمال الكوردستاني في منطقتي عملية "المخلب-القفل" وكارة شمالي العراق.

وأضافت أنه تم قتل اثنين آخرين في منطقة عملية "درع الفرات" بشمال سوريا.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية.