الدفاع التركية تقتل 4 "عماليين" شمالي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، عن قتل أربعة من عناصر حزب العمال الكوردستاني شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات التركية قتلت العناصر الأربعة بعدما "أطلقوا نيراناً استفزازية لزعزعة الأمن والأمان" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة أن الجيش التركي سيواصل الرد على استفزازات والهجمات.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" عام 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد تنظيم داعش وحزب العمال الكوردستاني.