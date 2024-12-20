الدفاع التركية تقتل 11 "عمالياً" شمالي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، عن قتل 11 عنصراً من حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان إن الطائرات المقاتلة شنت غارات استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني في منطقة الزاب في إقليم كوردستان.

وكان مصدر أمني في دهوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بشن الطائرات التركية غارات جوية مكثفة على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القصف استهدف بشكل خاص قمم الجبل القريبة من ناحية شيلادزي ضمن سلسلة جبال كارة المطلة على العمادية دون توفر معلومات دقيقة حتى الآن حول حجم الخسائر البشرية او المادية الناتجة عن القصف".