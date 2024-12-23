الدفاع التركية تعلن مقتل 6 "عماليين" شمالي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، عن مقتل ستة من حزب العمال الكوردستاني بغارة جوية شمالي سوريا.

وذكرت الوكالة في بيان أن غارة جوية استهدفت موقعاً لحزب العمال الكوردستاني أسفرت عن مقتل ستة منهم في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام".

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عدة عمليات عسكرية شمال سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016، و"غصن الزيتون" 2018، و"نبع السلام" 2019، ضد حزب العمال الكوردستاني.