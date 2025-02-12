الدفاع التركية تعلن مقتل 5 "عماليين" شمالي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، عن مقتل خمسة من عناصر حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة التركية تواصل تدمير أوكار حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق، وقامت بقتل خمسة من عناصر الحزب في غارة جوية، بمنطقة كارا في إقليم كوردستان.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.