الدفاع التركية تعلن مقتل أحد جنودها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، مقتل أحد جنودها في منطقة عملية "المخلب ـ القفل" في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان أودرته وكالة "الأناضول"، أن العسكري حبيب مراد ألب، قُتل اليوم إثر اشتباك مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني خلال إجراء أعمال بحث وتمشيط في منطقة العمليات.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا وإيران.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.