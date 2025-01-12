الدفاع التركية تعلن قتل 9 "عماليين" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، عن قتل تسعة عناصر من حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة شفق نيوز، إن القوات التركية قتلت ثلاثة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.

وأشارت إلى قتل ستة آخرين من عناصر الحزب في منطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني في عدة دول بالمنطقة بينها العراق وسرويا وإيران.​​​​​​​