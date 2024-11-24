الدفاع التركية تعلن قتل 9 "عماليين" شمالي سوريا وتبث مشاهد لمخبأ في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، عن قتل تسعة من عناصر حزب العمال الكوردستاني شمالي سوريا، فيما بثت مشاهد لأحد مخابئ عناصر الحزب شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول" إن قواتها قتلت "العماليين" التسعة في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي بيان آخر، ذكرت الوزارة أن قواتها نفذت عملية في منطقة عملية "المخلب – القفل" شمالي العراق في إطار أنشطة المسح والتمشيط التي تجريها.

وبثت الوزارة مشاهد لمخبأ كان يستخدمه عناصر حزب العمال الكوردستاني كمأوى لهم، وضبطت القوات في المخبأ المكون من أقسام عدة، معدات عسكرية ومستلزمات مختلفة.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، شمالي العراق.