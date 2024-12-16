الدفاع التركية تعلن قتل 9 "عماليين" شمالي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، عن قتل تسعة من عناصر حزب العمال الكوردستاني شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، إن مقاتلات الجيش التركي نفذت غارات على مواقع لحزب العمال الكوردستاني في مناطق هاكورك، وغارا ومتينا، بإقليم كوردستان خلال الفترة بين 3 و9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وأضافت أن الغارات أسفرت عن قتل تسعة من عناصر الحزب.

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا وإيران.