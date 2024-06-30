الدفاع التركية تعلن قتل 7 "عماليين" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، عن قتل سبعة من عناصر حزب العمال الكوردستاني بعمليتين منفصلتين شمالي العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول" التركية، إن الجيش تمكن من قتل أربعة إرهابيين من حزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب – القفل" شمالي العراق.

وأضافت أن تمكن أيضاً من قتل ثلاثة من عناصر الحزب في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" شمالي سوريا.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022 أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بإقليم كوردستان.

وتنفذ تركيا عمليات ضد حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا وإيران.