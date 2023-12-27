الدفاع التركية تعلن قتل 59 "عمالياً" في العراق وسوريا هذا الأسبوع

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الأربعاء، أن قوات بلاده قتلت 59 مسلحاً من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا، خلال 71 عملية تم تنفيذها رداً على مقتل جنود إتراك في إقليم كوردستان.

وذكرت وزارة الدفاع التركي في بيان أوردته وكالة شفق نيوز، أن الوزير أكد ذلك خلال اجتماع عبر اتصال مرئي، شارك فيه رئيس هيئة الأركان متين غوراك، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، إلى جانب قادة آخرين في الجيش داخل البلاد وخارجها.

وأضاف غولر أن سلاح الجو التركي نفذ غارات جوية على 71 هدفاً في العراق وسوريا، رداً على الهجمات التي استهدفت مواقع لقوات بلاده في إقليم كوردستان العراق، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأسفرت عن استشهاد 12 عسكرياً.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 12 من جنودها في اشتباكات مع مسلحي حزب "بي كي كي" في إقليم كوردستان.