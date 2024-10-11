الدفاع التركية تعلن قتل 5 "عماليين" في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الجمعة، عن قتل خمسة من عناصر حزب العمال الكوردستاني باستهداف موقعاً لهم في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان، أوردته وكالة "الأناضول" التركية، أن طائرة مقاتلة قصفت موقعاً لحزب العمال الكوردستاني في جبل "كارة" شمال شرقي محافظة دهوك، وقتلت خمسة عناصر من الحزب كانوا فيه.

وأكدت الوزارة استمرار عملياتها ضد حزب العمال الكوردستاني بوتير متسارعة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكوردستاني الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها العراق وسوريا وإيران.

ويتخذ الحزب من جبال قنديل في إقليم كوردستان معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.