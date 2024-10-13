الدفاع التركية تعلن قتل 4 "عماليين" في العراق وسوريا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، عن قتل أربعة عناصر من حزب العمال الكوردستاني في العراق وسوريا.

وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة "الأناضول"، إن القوات التركية قتلت اثنين من حزب العمال الكوردستاني في منطقة عملية "المخلب-القفل" بإقليم كوردستان.

وأشارت إلى قتل اثنين آخرين من وحدات حماية الشعب الكوردي في سوريا بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا.

وفي 17 نيسان/ أبريل 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا، والزاب، وأفاشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.