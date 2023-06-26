الدفاع التركية تعلن قتل 4 "عماليين" في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الاثنين، عن قتل أربعة من عناصر حزب العمال الكوردستاني باستهداف مقر لهم في اقليم كوردستان، من دون تحديده على وجه الدقة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، أوردته وكالة "الأناضول" التركية، إن الجيش التركي رصد العناصر الأربعة شمالي العراق في منطقة عملية "المخلب – القفل" وقام بقتلهم.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكوردستاني بمناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان، في إقليم كوردستان.