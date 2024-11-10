الدفاع التركية تعلن قتل 3 "عماليين" في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأحد، عن قتل ثلاثة من عناصر من حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة "الأناضول"، أنه تم قتل العماليين الثلاثة في منطقة "كارة" بإقليم كوردستان.

وأكدت أن القوات المسلحة التركية مستمرة في عملياتها حتى القضاء على الإرهاب في مصدره.

وتنفذ تركيا عمليات ضد تنظيم حزب العمال الكوردستاني الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها العراق وسوريا وإيران.

ويتخذ حزب العمال الكوردستاني من جبال قنديل شمال العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.